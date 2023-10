EPL UKRAINAS | Hroza külas tapeti ühe löögiga veerand elanikest. „Kes ikka veel ei usu, koligu Venemaale“

Pärast tragöödiat

Tragöödia tagajärjed on endiselt nähtavad. Maas lebab ribitükk, kuid pole selge, kas see on inimese oma või mitte. Koltunud murul on selgelt nähtavad pruunid verelaigud. Ühe kõrval istub mees ja nutab. Ta paneb sellesse kohta lilli, süütab sigareti ja paneb ka selle lillede kõrvale.