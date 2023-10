Ratsionaalsemas vaates tuleb tõdeda: Reformierakond kardab Isamaad. Põhjus on väga lihtne – just Isamaa kaitseb täna Reformierakonna valijaid, kes usuvad ettevõtlikkusse, madalatesse maksudesse ja vähesesse bürokraatiasse. Sellesse, et riik ei tohi olla inimeste vabaduste kõikehõlmav ettekirjutaja. Sellesse, et riik peab ettevõtjaid ja kodanikke kuulama, mitte mõnitama.