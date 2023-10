KUULA | Sõda Iisraelis pani taas vohama valeinfo. Mida uskuda?

Rahvusvahelise Kaitseuuringute keskuse juht Indrek Kannik selgitas „Valeinfo: paljastatud“ podcastis konflikti tagamaid. Ta selgitas, kuidas selleks, et konfliktist aru saada, tuleks pea 80 aastat ajas tagasi minna. „Iisraeli ja Palestiina vahel on pidevalt konflikte olnud, ent see tundub viimase 20 aasta suurim,“ rääkis Kannik.