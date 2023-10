„The Room’ist“ tuntud kultusfilmiprints naudib Eestis käimisi. „Armastan ja austan vana Euroopat“

„Kultus“ on huvitav sõna, mida saab seostada Charles Mansoni, aga ka näiteks Christopher Walkeniga. Mõistatasin kolleegiga hiljuti, miks inimesed kummardavad Ingvar Villido, aga ka näiteks Briti koomiku-vandenõuteoreetiku Russell Brandi poole, nende mõlema ümber oli just skandaal lahvatanud. Head nahka see ei too, sest inimesed, kes end pühakutena presenteerivad, on seda harva. Küll aga on igati arusaadav, kui inimesed kummardavad kultuslikke staare. Kumbki pool ei võta seda ülemäära tõsiselt, tegemist on pure fun’iga.