Raha vs. ajalugu. Jälle võitis raha ja Tallinna südalinna ajalooline hoone hävitatakse

Seega kavatsetakse praegu sel aadressil asuv maja lammutada. Pressiteade seda mõistagi ei maini, et vältida vanade haavade lahti kiskumist. Paljudel linnakeskkonna entusiastidel ja muinsuskaitstajel on praegu tuju väga halb, sest nüüd on selge, et aastatid tagasi muinsuskaitse ja ärimeeste vihase vaidluse objektiks olnud ajaloolise hoone viimased päevad on tõesti käes.