RETSEPTID | Juurseller pole välimuselt küll kuigi ahvatlev, aga selle maitse viib keele alla

Ilmselt just juurselleri mitte eriti ahvatlev välimus on põhjus, miks see ostjatele silma ei jää, kuigi tegu ei ole mitte ainult maitsva, vaid ka igati kasuliku aedviljaga, mida saab paljudes roogades kasutada. Juursellerit valides vaata, et see tunduks oma suuruse kohta raske ega oleks väljastpoolt tumenenud ega hallitanud.