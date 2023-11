RAAMATUBLOGI: Kui mälestused käärivad ja tõde kerkib pinnale

Tuleb tunnistada, et Malini esimene roimaromaan „Head uut aastat“ jäi lugemata. Lihtsalt sattus pahempoolsesse kuhja, kuhu kogunevad aastas ca 250 krimkast need, mida füüsiliselt lihtsalt ei jõua ette võtta Aga eks ta ole rohkem kulli-kirja mäng, sest ei me ette tea... Nüüd tuleks „Head uut aastat“ ilmselt lugemata raamatute kuhjast üle otsida.