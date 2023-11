Vivian Loonela: otsus Ukrainaga EL läbirääkimisi pidama hakata annab kindlust, et sõda võidetakse

Euroopa Liit ja liikmesriigid on toetanud Ukrainat 83 miljardi euroga – majandusabi, relvad, toetus sõjapõgenikele. Aga tänase otsusega kinnitab Euroopa Komisjon, et Ukraina on sõjas olles suutnud teha ka vajalikke reforme, kujundada ümber oma õigussüsteemi, panna paika õigusriigi aluspõhimõtted, suurendada võitlust korruptsiooniga.