FAKTIKONTROLL | Kas Kristjan Järvanil on õigus, et eelmisel aastal ei tehtud Soomes ühtegi investeerimisotsust tuulepargi ehitamiseks?

TSITAAT | 8. novembril Eesti Päevalehes ilmunud arvamusartiklis väidab endine ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan, et tuuleparkide ehitamine on osutunud liiga kulukaks, kirjutades järgmist: „Eelmisel aastal ei tehtud Soomes ühtegi investeerimisotsust tuulepargi ehitamiseks. Miks? Sest see lihtsalt ei tasu ennast ära...“