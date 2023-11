„Ilmselt on esimest ja viimast korda edetabelis peaministri abikaasa Arvo Hallik.“ Mõjukate edetabelis hägustavad pilti loksutajad

Eelmise aasta suurte skandaalidega seotud inimeste asemel on targem keskenduda edetabeli nendele nimedele, mis on vähem tuntud. Miks on ajakirjanikud ta niivõrd kõrgele asetanud? Mida ajakirjanikud näevad, mida mina ei ole tähele pannud? Näiteks on kõrgel 10. kohal peaministri büroo juht Gerrit Mäesalu. Ta edestab kaitseminister Hanno Pevkurit ja suure hulga Eestist enda taktikepi alla võtnud Martin Helmet.