Sõitsin Lõuna-Koreasse oktoobri lõpus. Muidugi leidub argumente, et sihtpunktina on Lõuna-Korea kaunis aasta ringi, aga kui juba lennupiletitesse kopsakas investeering teha, soovitaks pigem sügist ja kevadet. Esimese puhul on kliima meie mõistes hilissuvine ning puulehed kirkalt värvilised, teisel juhul aga tervitab õitemeri. Keset suve muudkui kallab ja talvel on rõskelt külm.