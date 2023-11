„Olin pimestatud ühiskonna arvamusest kanepi kohta.“ Rõuge kanepikasvataja valmistus uimasti legaliseerimiseks

Oma eesmärgi saavutamiseks võttis ta endaga seaduste varjupoolele kaasa sõpru ja perekonnaliikmeid, keda Bruno veenis ka aina enam laene võtma. See teekond viis aga terve seltskonna kohtu ette ja trellide taha.

Esimene läks, teine vaja püstitada

Bruno: Okei, aga kuhu ma võiksin tulla?

Imre (nimi muudetud – A. P.): Sinna samma /---/ Ma ei mäleta, mis see maja number on seal

Bruno: Ja-jah. Aga.. eem.. Lasen signaali vä?

Imre: Näiteks

Bruno: Ma lasen.. Ma lasen… Ma lasen signaali. Kolm korda!

Imre: Jah.

Bruno: Niimoodi… Põ-põ-põõõ. Niimoodi!

Imre: Näiteks.

Bruno: Ja viimane on nagu pikem veits. Niimoodi: kaks lühikest põ põ põõõ

Imre: Aga kui mingi ei pane tähele, siis lase veel!

Bruno: Aa. Okei-okei!