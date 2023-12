Uue töö leidmine on muutunud raskemaks

Novembris suurenes registreeritud töötute arv umbes 2000 inimese võrra, töötukassa arvel on aasta viimase kuu alguses 51 500 registreeritud töötut ja töötuse määr on 7,7%. Kui vaadata varasemaid aastaid, siis novembris on töötus peaaegu alati suurenenud, tänavune +2000 töötut on sarnane mulluse näitajaga, aga mitme varasema aasta sama kuuga võrreldes on see suurenenud mõnevõrra rohkem.