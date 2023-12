FAKTIKONTROLL | Kas Eesti on Euroopas kolmas kõige suurem panustaja haridusse?

TSITAAT | Eesti Rahvusringhäälingu 15. novembril avaldatud intervjuus hariduspoliitika kohta väitis Kaja Kallas järgnevat: „Kui me võrdleme näiteks Euroopa riikidega, siis me oleme vist kolmas kõige suurem panustaja haridusse. Seega raha seal on. Lihtsalt küsimus on selles, milleks me seda kasutame.“