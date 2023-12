Agne Kuimet: Helenius eksis piinlikult. Riik ei ole ettevõte

Käesoleval aastal tähistame Eesti rahvusvahelise arengukoostöö 25. sünnipäeva. Tegemist on väikestviisi juubeliga. Täpselt niikaua on Eesti olnud rahvusvahelises koostöös mitte vaid saaja, aga ka panustaja rollis. Seega rääkinud kaasa maailma kestlikus arengus, kaasates enda riigi kõigi sektorite (sh vabakonna ja erasektori) parimaid praktikuid ja praktikaid. On muidugi põnev tõdeda, et juubeliaasta raames leidub ettevõtjaid, kel on võimalus arengukoostöö kontseptsiooniga värskelt tutvuda.