ANALÜÜS JA KAARDID | ISW: Ukraina täielik vallutamine pole välistatud. See läheks läänele kalliks maksma

Venemaa sõjas Ukraina vastu on USA jaoks kaalul märksa rohkem, kui enamik inimesi arvab. Ukraina täielik vallutamine Venemaa poolt ei ole välistatud, kui USA peaks kogu sõjalise abi ära lõikama ja Euroopa tema eeskuju järgima. Asjade selline käik tähendaks, et räsitud, ent võidukas Vene armee asuks edaspidi NATO piiridel Mustast merest Põhja-Jäämereni. USA luureallikate järgi on Ukraina lääne toetusel hävitanud Vene elavjõudu hulgal, mis on ligi 90% esialgse invasiooni alguses riiki tunginud väest. Venelased on aga need kaotused asendanud ja tugevdavad oma tööstusbaasi tasemele, mis aitab nende varustuse kaotusi taastada märksa kiiremini, kui lubas sõjaeelne võime.