FAKTIKONTROLL | Pole alust väita, et kõrge kolesterooli ravi põhjustab Alzheimeri tõbe

„Rohkem kui 40 aastat tagasi ei leitud seda inimestel. Nüüd on see USA-s üle 65-aastaste inimeste seas surmapõhjus nr 4,“ kirjutab üks kasutaja. Teine leiab, et Alzheimeri tõve põhjus tuleneb müeliini (rakumembraani) kadumisest. „Millest müeliin koosneb? See koosneb KOLESTEROOLIST!!!“ kirjutab ta, väites et kolesterooli alandamiseks mõeldud dieet või rohud just otseselt Alzheimerit põhjustabki.

Kolmas kasutaja jagab postituse juures ka kuvatõmmist videost, kus tundmatu mees samal teemal esitlust teeb. Ka välismaised faktikontrollijad ei ole leidnud tõendeid, et esineja näol oleks tegemist arstiga või oleks ta muud moodi valdkonnaga seotud. Tema poolt videos väidetu tõele ei vasta.

Faktid

Alzheimeri tõbi ei ole viimase 40 aasta haigus. Alois Alzheimer, kelle järgi ka nimi tulnud on, kirjeldas haigust juba üle 100 aasta tagasi.

Tõve tekkimisel ei ole ühte, konkreetset põhjust. Tänaste andmete põhjal mängivad tõenäoliselt rolli vanusega seotud muutused ajus, geneetilised ja keskkonda ning elustiili puudutavad tegurid.

Toitumine ja elustiil (sh kolesteroolitaseme ootamatu kõikumine) võib mängida rolli Alzheimeri tõve tekkimisel, kuid pole selle eelduseks.

Alzheimeri tõbi on aeglaselt süvenev, nõdrameelsust põhjustav närvisüsteemi haigus, mis tavaliselt algab vanemas eas. Kõige olulisem riskifaktor on vanus, kuid mõneks olulisemaks peetakse ka geneetilisi põhjusi ja naissugu. Esimese astme sugulastel on east sõltuv risk haigestuda Alzheimeri tõppe kuni 38 protsenti ning mõningatel andmetel võib see protsent olla veelgi kõrgem.

Alzheimeri tõbi ei ole üldse uus haigus .“Alzheimeri tõbi on ammugi teada neurodegeneratiivne haigus, see tähendab, et aju närvirakud ehk neuronid hävivad,“ ütles Faktikontrollile Tartu Ülikooli neuroloogia professor Pille Taba.