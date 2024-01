Kas koolid jäetakse streigi ajaks lahti?

Eesti haridustöötajate liit (EHL) on andnud märku, et õpetajate tähtajatu tööseisak algab 22. jaanuaril, kui just valitsus ei leia veel enne seda lisaraha õpetajate palga tõstmiseks. Seda lootust aga haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) ega keegi teine andnud ei ole. Seega, võib rohkem kui kindel olla, et üleriigiline õpetajate streik tuleb.