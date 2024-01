KOLUMN | Janek Mäggi: õpetajad, kellelt te tahate raha ära võtta?

Valitsus paneb tuima juba aastakümneid, sest kõike muud on rohkem vaja, kui seda inimeste vahel lihtsalt laiali pilduda. Saage hakkama ja kogu lugu! Meil on vaja kergliiklusteid pärapõrgutesse, kus keegi ei liigu ja kus ratturid eelistavad maanteed, sest need inimtühjad teed on lehti ja sodi täis ning kiiresti sõita seal mõnus ei ole. Meil on vaja uhkeid riigihooneid sinna, kus kedagi ei ela, sest see on regionaalpoliitika. Inimestel peab olema võimalik elada seal, kus nad tahavad elada, kuigi nad seal ei ela, sinna elama minna ei plaani ning kui mõni otu seal veel elabki, lahkub peagi temagi – kas linna või taevasse.