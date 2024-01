Tiit Pruuli: minu elu ei koosne ainult ärist. Olen unistaja

Tiit Pruuli (58) on mees nagu orkester. Ettevõtjana läheb tal suurepäraselt, kaitsetööstus on ehk ainus valdkond, kus kõik suured plaanid ei ole teoks saanud. Kirgliku rännumehe, kunstihuvilise ja paljude raamatute autorina on Pruuli end aastakümnete jooksul jaganud nii paljude tegutsemisvaldkondade vahel, justkui oleks tema ööpäevas rohkem tunde kui kõigil teistel.