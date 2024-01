KUULA | Hoiatused peatsest sõjast täidavad eetri. Miks seda tehakse ja kuidas mitte langeda paanika küüsi?

Kaja Kallas ütles Timesile, et Kreml võib ohustada NATO piire juba kolme aasta pärast. Martin Herem lahkub kaitseväe juhi ametist kavandatust varem, et uus juht saaks kaitseväge ohu korral paremini ette valmistada. Eesti piiriäärsetele aladele tuleb 600 punkrit. Ja muud uudised, mis tõstavad ohutunnet ja tekitavad ärevust.

Äreva ja hapra ühiskonna pihta on vastasel lihtsam korraldada inforünnakuid. Mida teha, et infomüras ellu jääda ning mitte sattuda inforünnakute ja propaganda ohvriks? Kuidas hoida enda vaimset tervist ja samas näha toimuvat selgelt ja realistlikult?

Annika Arras selgitab valitsevat keerulist kommunikatsiooniprobleemi – ühelt poolt peame ütlema, et sõda ei tule Eestisse, kui me valmistume korralikult ette. Teiselt poolt selleks, et me piisavalt valmistuksime, peame tegema teistele selgeks, et sõda võib tulla ja olukord on tõsine. Kuidas nende kahe sõnumi vahel tasakaal leida? Kuidas hoida sõnumid selged ja ausad, tekitamata ühiskonnas paanikat?