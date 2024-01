FAKTIKONTROLL | Kas ameeriklased ei ole tegelikult kosmoses käinudki? Sotsiaalmeedias levib kosmoserännaku pähe simulatsioon

„Kes veel ei usu, et ameeriklased kosmoses käisid? Siin on videona vettpidav tõendusmaterjal koos riputustrossidega 1966. aastast,“ kirjutab kasutaja Facebookis. Tema kirjeldusega koos on TikToki video, millel on nii vene kui ka inglise keelne tekst. Mõlemad tekstid räägivad sellest, kuidas astronaudi küljes olev tross on gravitatsiooni tõttu alla vajunud. Kosmoses aga teadupoolest gravitatsiooni ei ole.