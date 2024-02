JUHTKIRI | Tallinna liikluse trahvimasin tuleb seisma panna

Võib hinnata erinevalt, kas nii on leitud just parim tasakaalupunkt. Näiteks õhtul laial ja tühjal Liivalaia tänaval sunnitult aeglaselt kulgev sõitja ei pruugi värske piirangu põhjust mõista. Tipptunni ajal on tema kiirus aga niikuinii märksa väiksem. Kuid iga autokoolis käinu teab, kuivõrd suurem on väiksemate kiiruste puhul ootamatult teele sattunud jalakäija šanss ellu ja terveks jääda. Nii et vaagimiskohti on.