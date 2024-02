„Küll ma unistan, et mind kaasa võetakse!“ õhkab kaitseminister Šoigu. „Nii ammu pole välismaal käinud. Hiina ja Põhja-Korea ju ei loe, sealt pole osta muud kui rämpsu. Aga Türgi on teine asi! Mäletan, omal ajal ostsin Istanbuli turult sellised Adidase dressid, et ainult lähedalt vaadates sai aru, et need pole ehtsad, vaid võltsitud. Maksid ainult kuus dollarit!“