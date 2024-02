INTERVJUU | Rein Müllerson: Euroopa peaks lähtuma enda huvidest ja Ukraina sõja lõpetama

Venemaa ja Ukraina sõda on kulgenud paljuski selliselt, nagu rahvusvahelise õiguse emeriitprofessor Rein Müllerson eelmise aasta aprilli intervjuus (LP 29.4.22) ennustas: Venemaa näib olevat pikaks konfliktiks paremini valmis kui lääs. Ometi on võimalik, et just tollase intervjuu ajal avanes üks paremaid võimalusi sõda varajases faasis lõpetada.