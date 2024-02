FAKTIKONTROLL | Portaal Eesti Eest! levitab valeinfot Mariupoli „biolaborite“ kohta ja õigustab Venemaa sissetungi Ukrainasse

Seejärel seletab portaal pikalt ja detailselt lahti väidetavaid ebaseaduslikke katseid ja kirjeldab seda tõestavaid “dokumente”.

“On šokeeriv teada, et Ukraina valitsus tegi sedalaadi praktikaga koostööd ja lubas oma kodanikel langeda sellise kuritarvitamise ohvriks välisagentide poolt. [...] Tõepoolest, territoriaalne vabastamine Venemaa sõjalise jõu abil oli ainus viis takistada nende jõhkrate tegude jätkumist,” seisab artikli lõpus.

Eesti Eest! portaali artikkel on refereeritud veebilehelt InfoBRICS ja selle autor on Lucas Leiroz. Portaali sõnul on ta ajakirjanik, geostrateegiliste uuringute keskuse teadur ja geopoliitiline konsultant.

Tegelikult on Leiroz InfoBRICSi kolumnist ja mh Venemaa riiklike propagandaväljaannete Russia Today ning Sputniku kaasautor.

InfoBRICS on osa agentuurist InfoRos, millele kehtivad Euroopa ja arvukate teiste riikide sanktsioonid. InfoRos on tihedalt seotud Venemaa sõjaväeluurega (GRU) ja selle alt on loodud enam kui 270 sarnast (varu)veebilehte. Nende lehtede abil levitab InfoRos Vene propagandat ja toetab Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu.

Faktid Pole ühtegi tõendit, et Mariupolis või laiemalt Ukrainas oleks toimunud ebaseaduslik biomeditsiiniline tegevus.

Kõik väidetavad tõendid ja dokumendid pärinevalt Venemaa propagandakanalitest.

Tegu on Kremli strateegilise narratiivi ja vandenõuteooriaga, justkui USA-l oleks Ukrainas salajased sõjalised biorelvad.

Portaal Eesti Eest! õigustab Venemaa sissetungi Ukrainasse ja levitab Kremli strateegilisi narratiive.

Juba 27. veebruaril, kolm päeva pärast täiemahulise sõja algust, väitsid Venemaa ametnikud ja meedia, et USA “täitis Ukraina biolaboritega, mida kasutati väga tõenäoliselt selleks, et uurida meetodeid vene rahva hävitamiseks geneetilisel tasandil”.

Venemaa on sarnaseid väiteid ja vandenõuteooriaid Ukraina kohta levitanud korduvalt. Faktikontroll kirjutas juba pea kaks aastat tagasi, et Ukraina biolaborid on elusorganismide uurimiseks, mitte biorelvade tootmiseks.

Väited, justkui Mariupolis oleks toimunud ebaseaduslikud inimkatsed, lükkas ümber ka Mariupoli linnavolikogu (Ukraina) ametlik Telegrami kanal: “Propagandakanalid on edastanud lugusid Mariupoli haigla nr 7 keldris toimunud “laboratooriumikatsete” kohta. “Tõenditena” demonstreerivad propagandistid muu hulgas COVID19-vastaseid ravimeid, fluorograafiapilte ja mitteseotud AstraZeneca ja Pfizeri dokumentide pilte”.