Urmas Sõõrumaa: kaitsen ennast, oma riiki ja lähedasi käepäraste vahenditega

Ettevõtja Urmas Sõõrumaa (62), kes peab parasjagu kohtuvaidlust oma relvaloa äravõtmise pärast, saabub saatesse relvaga, seljas kuulus pusa kirjaga „Kaitsetahe“. Saatemeeskond tekitab Sõõrumaale lauakese, kus relva hoida, kõigi seaduste kohaseid relvahoidmise tingimusi ei ole meil muidugi võimalik pakkuda. Mõistes, et mu elu on ohus, teen ettepaneku käsitleda kõigepealt ohutumaid küsimusi – neid, millele Sõõrumaa saab vastata Eesti olümpiakomitee presidendina.

Ajakirjandus on meil nii võimas, et teab täpselt, kuidas asjad olid, mõistab süüdi ja õigeks: mind, Anna Levandit ja kõiki teisi. Lepime kohe alguses kokku: Urmas Sõõrumaa on seaduskuulekas inimene. Ei õigusta ühtki rikkumist, valmis kandma karistust kiiruseületamise või mõne teise väärteo eest. Eriti südamelähedane on mulle laste turvalisus.