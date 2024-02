FAKTIKONTROLL | Järjekordne valeinfo putukate söömisest - valeväited kitiini, steroidide ja metallide sisalduse kohta

Tegemist on välismaal populaarse valeväitega ning nagu postituse jalus ka viitab, on eestikeelsed postitused mujalt ümbertõlgitud. Esimesed samasisulised postitused ilmusid välismaal juba 2022. aasta suvel .

Faktid

Euroopa Liidus on lubatud kasvatada putukaid toiduks ja söödaks üksnes tehistingimustes, kõiki putukaid ei tohigi toiduks ja söödaks kasutada.

Putukate raskemetallide ja ka mükotoksiinide sisaldus on rangelt reguleeritud - sarnaselt teiste toiduainetega Euroopas.

Erinevalt enamikest kiudainetest, on inimestel kitiini võimalik seedida. Isegi kui ei oleks, ei tähenda see midagi halba - see lihtsalt läbiks inimese organismi lagunemata.

Kitiin on teatud tüüpi süsivesik , mida leidub enamikus putukates (kuid mitte imetajates). Seda leidub ka koorikloomade, näiteks krabide ja homaaride kestades ning erinevates seentes. Inimorganismid suudavad toota ensüümi nimega “happeline imetajate kitinaas ”, mille abil saavad imetajad kitiini seedida.

Isegi kui me ei saaks, läheks see lihtsalt meie seedesüsteemist läbi, täpselt nagu selleris ja muudes köögiviljades sisalduv tselluloos seda teeb .

Postituses öeldakse ka, et putukad sisaldavad "metamorfilisi steroide, eriti ekdüsterooni" ja et see "ei ole imetajate toit".

Ekdüsteroidid on lülijalgsetes (lülilise kehaga selgrootud) leiduvate steroidhormoonide klass, mis reguleerib nende arengut, sealhulgas kestumist ja paljunemist. Ekdüsterooni saab kasutada spordisoorituse parandajana ja uurimused on ka leidnud, et see pärsib rinnavähirakkude kasvu.

Sarnaselt eelnevalt nimetatud koostisainetele on ka raskemetallide kohta väidetu eksitav. Eesti põllumajandus- ja toiduameti toiduosakonna peaspetsialist Kairi Sisask selgitas, kuidas putukate kasutamine toidulaual on Euroopas väga rangelt reguleeritud, sealhulgas raskemetallide sisaldus toidus.