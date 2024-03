Oodatakse uut uurimist. Kümne aasta eest 239 inimesega kadunud Malaisia lennuki mõistatus püsib

See oli viimane sõnum, mis lennult saadi. Lennuk kaldus tavapäraselt Pekingi marsruudilt järsult kõrvale ja kadus. Möödunud on kümme aastat, kuid maailma ühest suuremast ja kallimast otsinguoperatsioonist hoolimata on üks lennundusajaloo suuremaid mõistatusi jäänud lahenduseta.