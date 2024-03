Hommikusaate juht Kristjan Gold: tahan kõike maitsta, olgu kui rõve tahes

Kuigi Kristjan ise ütleb, et tema ampluaa on soolased toidud ja küpsetaja ta pole, leiab tema repertuaarist isegi moorapead, rääkimata mandlitäidisega marjakoogist, skoonidest, profitroolidest ja focaccia’st.

Varem raadiohäälena tuntud Kristjan Gold (41) juhib praegu Kanal 2 hommikuprogrammi „Telehommik“. Filmisõbrad tunnevad Kristjanit kinosaate „Filmikägu“ kaassaatejuhina. Aga see pole veel kõik – tegu on suure toidusõbraga, kes lõdva randmega valmistab täiuslikud moorapead või suus sulavad searibid. Lisaks on tal kodus ilmselt Eesti suurim filmi- ja sarjakokaraamatute kollektsioon.