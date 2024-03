FAKTIKONTROLL | Euroopa Liit ei plaani keelata vanade autode remontimist

Sarnase teksti avaldas ka Targo Pärnametsa blogi. Mõlemad artiklid on tõlgitud portaalist The Exposé. Tegu on 2020. aastal loodud vandenõuteooriaid ja valeinfot levitava Briti portaaliga, mille väiteid on Faktikontroll on varemgi ümber lükanud .

Faktid Euroopa Komisjoni seaduseelnõu ei plaani keelata vanade autode remontimist. Vastupidiselt väidetule on eelnõu üks eesmärkidest hõlbustada autode remonti ja taaskasutust.

Ettepanekus seisab, et „kasutuselt kõrvaldatavad sõidukid“ ehk autod, mida ei saa enam parandada, peab edaspidi toimetama spetsiaalsesse töötlemiskohta utiliseerimiseks. Ettepanekus on täpsed kriteeriumid, mille järgi hinnatakse, kas autot on veel võimalik ja mõistlik remontida.

Euroopa Komisjoni seaduseelnõus ja selgitavates tekstides pole kordagi mainitud „rohkem kui 15 aastat vanuseid autosid“ või mistahes vanuste autode remontimise keeldu.

2023. aasta juulis esitas Euroopa Komisjon ettepaneku , et tõhusamalt reguleerida autode disainimist, valmistamist ja käitlemist. Eelnõu eesmärk on “hõlbustada autotööstuse üleminekut ringmajandusele sõiduki olelusringi kõigis etappides, alates konstrueerimisest kuni töötlemiseni olelusringi lõpus”. Plaanitav määrus peaks looma “kaasaegse reeglistiku, mis parandab kasutuselt kõrvaldatud sõidukite utiliseerimist, stimuleerib taaskasutamist ja kasutab väärtuslikke ressursse kõige tõhusamalt”.

Komisjoni esitatud “kasutuselt kõrvaldatavate sõidukite” ehk “end-of-life vehicles” seaduseelnõu terviktekst on leitav eesti keeles siit , selgitavad tekstid on siin ja siin . Komisjoni esitatud eelnõuga plaanitakse asendada praegu kehtivad romusõidukeid, korduvkasutamist, ringlussevõetavust ja taaskasutamist käsitlevad direktiivid.

Autod, mida ei saa enam parandada ehk mis tunnistatakse kasutuskõlbmatuks, peab eelnõu järgi toimetama spetsiaalsesse töötlemiskohta ja utiliseerima. See peaks vähendama romude jätmist näiteks loodusesse või garaaži, ohtlike ainete lekkimist ja väärtuslike ressursside raiskamist. Eesmärk on võimalikult palju materjale taaskasutada ja ohtlikud jäätmed jätkusuutlikult utiliseerida. Määruse ettepanek sisaldab detailseid kriteeriume , mille järgi hakkavad ametiasutused otsustama, kas rikkis auto on veel remonditav või tuleb see kuulutada “kasutuselt kõrvaldatavaks sõidukiks”.