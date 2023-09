FAKTIKONTROLL | Vaktsineerituid sureb rohkem, sest neid ongi elanikkonnas rohkem. Portaal Telegram eksitab koroonasurmade statistikaga

„Dokumendist saame lugeda seda, mida paljud meist on juba ammu teadnud: et need süstid on surmavad, mitte tervendavad. [...] „Kokkuvõttes oli 31. maiks 2022. a 15 113 Covid-19 surma ja šokeeriv 13 666 surmajuhtumit oli vaktsineeritud elanikkonna hulgas,“ teatab The Exposé. „Kuid sellest veelgi ehmatavam on see, et 12 442 neist surmajuhtumitest oli kolmekordselt või neljakordselt vaktsineeritud elanikkonna hulgas.“,“ kirjutab Telegram.

„Ühendkuningriigi statistikaasutus The Office for National Statistics (ONS) avaldas selle aasta 6. juulil andmekogumi, mis hõlmab vaktsineerimisel põhinevaid surmajuhtumeid kuni 31. maini 2022,“ kirjutab Telegram. Väide, et „ONS avaldas selle aasta 6. juulil andmekogumi“, ei vasta tõele. Tegu on 2022. aasta andmetega.

Põhjus on lihtne – sama artikkel ilmus The Exposé portaalis enam kui aasta varem, 27. augustil 2022. Muudeti vaid pealkirja ja avaldati täpselt sama sisu uuesti. Tegu on valeinfo taaskasutusega.

Kui suurem osa elanikkonnast on vaktsineeritud, on loomulik, et enamik surmajuhtumeid on seotud vaktsineeritud inimestega.

Artiklis kasutatud andmed on korrektsed, ent neid on esitletud valesti. Arvesse ei ole võetud elanikkonna vaktsineeritusega hõlmatust.

Ühendkuningriigi statistikaamet avaldas andmed, mis näitavad, et üheksa kümnest koroonaviirusega seotud surmast on viiruse vastu täielikult või kolmekordselt vaktsineeritud isikute hulgas (2021. aasta jaanuar kuni 2022. aasta mai).

The Exposé on vandenõuteooriaid ja valeinfot levitav Briti portaal. See loodi 2020. aastal, mil koroona-valeinfo sai üleilmselt hoo sisse.

Telegrami refereeritud The Exposé esitab valesti Ühendkuningriigi ametlikke andmeid, et pisendada koroonavaktsiinide mõju ning näidata neid eluohtlikena.

Telegram refereerib Briti portaali The Exposé 16. septembril ilmunud artiklit. Sama sisuga artikleid ja graafikuid on portaalis ilmunud ka varem. Enamasti kasutatakse ühte ja sama „paljastust“ või visuaali ja levitatakse seda korduvalt erinevate pealkirjade all.

„Lühidalt, mida rohkem COVID-süste inimene teeb, seda suurem on tema tõenäosus surra,“ järeldab Telegram.

See järeldus on eksitav. The Exposé kasutatud Ühendkuningriigi statistikaameti (ONS) 6. juulil 2022. aastal avaldatud andmed on tõesed, ent neid esitletakse valesti.

Tegu on levinud võttega – juhtumit analüüsides keskendutakse vaid spetsiifilisele kasulikule teabele ja ignoreeritakse vajalikku üldist infot, näiteks riigi populatsiooni. Praegusel juhul on ignoreeritud seda, et vaktsineeritud inimeste grupp on palju suurem kui vaktsineerimata inimeste grupp.

2021. aasta jaanuari kuni 2022. aasta maikuu kohta käivad andmed näitavad tõepoolest, et üheksa kümnest koroonaviirusega seotud surmast on viiruse vastu täielikult ja kolmekordselt vaktsineeritud isikute hulgas. „Ent kui enamik elanikkonnast on vaktsineeritud, on ka enamik surmajuhtumeid seotud vaktsineeritud inimestega,“ ütles ONS-i esindaja väljaandele Lead Stories.

„Täielikult vaktsineeritute seas surmajuhtumite osakaalu analüüsimine ilma vaktsineerimismäära arvestamata on väga eksitav. Näiteks kui kõik oleksid vaktsineeritud, sureks 100% inimestest vaktsineerituna,“ ütles ONS-i esindaja väljaandele Reuters, kommenteerides The Exposé varasemat sarnast artiklit.

Our World in Data andmetel oli Ühendkuningriigis 2022. aasta 26. septembriks, ehk päev enne The Exposé algse artikli ilmumist, täielikult vaktsineeritud üle 75% elanikkonnast.

Ehk väga lihtsalt – kuna suur enamus Ühendkuningriigi elanikkonnast on vaktsineeritud, on loomulik, et ka vaktsineeritud inimesed surevad.

„Kui enamus elanikkonnast on vaktsineeritud, siis isegi väga tõhusate vaktsiinide korral eeldatakse, et suur osa haigusjuhtudest, haiglasse sattunutest ja surmajuhtumitest on seotud vaktsineeritud inimestega. Lihtsalt seetõttu, et suurem osa elanikkonnast on vaktsineeritud ja vaktsineerimata osa on väike,“ selgitas Ühendkuningriigi tervisejulgeolekuameti (UKHSA) esindaja.