Toomas Alatalu: Kreml saadab Transnistria teemal huvitavaid signaale

Just nii tuleb võtta USA presidendi Joe Bideni aastakõne (State of Union) kõlamisele eelnenud leket ühe selle peasõnumist, mis välgukiirusel üle maailma jõudis. Nimelt, et USA ehitab kiirkorras Gaza rannikule kai, et üle selle saata humanitaarabi palestiinlastele. Kõik ju teavad, et USA sõnades vankumatu toetus Ukrainale tammub novembrikuust saati paigal, sest poliitikud ei suuda kokku leppida sõjavarustuse eraldamises agressiooni ohvrile.