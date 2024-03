ARVUSTUS | Miks Stalin luuletusi kirjutas?

Stalini muuseumis väikeses Gori linnas kingitakse igale külalisele raamatuke türanni luuletustega. Stalin tahtis nimelt väga olla Poeet. Ta kuulutas välja võistluse, et leida parim oma luuletuste tõlge gruusia keelest, ja tolle aja kõige väärikamad tõlkijad värisesid, aga tõlkisid. Võitjaks osutus väljapaistev tõlkija ja andekas luuletaja Arseni Tarkovski. Siis aga mõtles Stalin ümber ja loobus kuulsaks luuletajaks pürgimisest, ta teadis, et tema absoluutne võim on kunstis võimetu ja et andega polnud teda ei õnnistatud…