SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa ei suuda end vabatahtlike eest kaitsta. Juba hävitatakse liugpommidega omaenda külasid

Sellega seoses räägitakse Venemaal, et tööõnnetusena jõudis toetusprotsent 88% peale, aga arv 88 on neonatside tervitus ehk siis tähestiku kaheksas täht on „H“ ja 88 vastavalt HH, mis on esitähed teatud tervitusest. Kuigi Putin on kopeerinud palju elemente natside tegevusest eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest, ei soovi ta siiski sellist sidet läbi valmimistulemuse luua ning väidetavalt tõmmati lõpptulemuse osas natuke tagasi, et jääks ikka toetuseks 87%. Vaata siis, millega peab diktaator arvestama, kui endale toetusprotsenti n-ö joonistab.