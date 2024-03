Aardejaht mere põhjas. Kariibi merest hakatakse välja tooma 300-aastast galeooni koos kullakoormaga

2015. aastal avastas Colombia merevägi Hispaania galeooni San José puhkepaiga, mis on seni riigisaladus, ning laevavrakk koos pardal olnud varandusega ootab kusagil sügaval Kariibi mere voogudes. Plaani järgi tuleks laev restaureerida ja koos väärtusliku lastiga pinnale tuua, ent see on takerdunud rahvusvaheliste kohtuasjade sasipuntrasse. Laeva nõuavad endale nii Colombia, Hispaania, Boliivia põliselanike ühendused kui ka üks vrakkide tõstmisele spetsialiseeruv USA firma. Pardal asuva kulla, hõbeda ja smaragdide väärtus arvatakse olevat umbes 17 miljardit dollarit.