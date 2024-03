FAKTIKONTROLL | Eesti ei ole sõdureid Ukrainasse saatnud - tegemist on Vene propagandaga

Postitus tehti 15. märtsil ning see on seni kogunud üle 50 jagamise ja enam kui 60 reaktsiooni.

Faktid

Eesti ei ole inimesi Ukrainasse saatnud. Kui Ukrainas võitleb Eesti kodanikke, siis on nad läinud sinna vabatahtlikult.

Sellist asja nagu „palgasõdurid“ Eestis ei eksisteeri. On võimalik asuda tööle kaitseväes ja seeläbi osaleda missioonidel, kuid Ukrainas kaitseväe missiooni ei ole.

Ei ole täpselt teada, mitu Eesti vabatahtlikku on Ukrainasse läinud. Teadaolevalt on Ukraina rindel hukkunud kaks Eesti kodanikku.

Postituses näidatud tabel on pärit Venemaa kaitseministeeriumi Telegrami kanalist, kuhu Vene võimud postitasid selle 14. märtsil. Originaalpostituse sisust nähtub, et tegemist on Venemaa enda andmetega välismaiste „palgasõdurite“ kohta Ukrainas.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Andra Nõlvak kinnitas, et tegemist on valeinfoga. “Eestis ei ole üldse palgasõdureid ja Eesti ei ole Ukrainasse kedagi saatnud,” lükkas ta postituses olevad väited ümber.

Eesti kaitseväe heaks on võimalik elukutselisel tööl olla küll, kuid ka see ei selgitaks postituses väidetut. Kaitseväes töötades on võimalik osaleda välismissioonidel, kuid Ukrainas ei ole ühtki välismissiooni ehk Ukrainas ei ole ühtki palgalist Eesti sõdurit.

See aga ei tähenda, et Eesti kodanikke Ukrainas üldse ei oleks. Pärast Venemaa sissetungi liitusid mitmed Eesti kodanikud sõjaga vabatahtlikult - seda nii Ukraina kui ka Venemaa vägede koosseisus. Täpset liitunute arvu ei ole teada. Novembris ilmunud “Pealtnägija” loos suudeti nimeliselt tuvastada Ukraina leeris 15 Eestiga seotud meest, kuid tegelik arv võib olla suurem. Kaitseministeeriumile teadaolevalt on Ukraina rindel hukkunud kaks Eesti kodanikku.