USA kongress valmistub end kokku võtma. Spiiker Johnsoni sõnul tuleb Ukraina abipakett aprillis

Seni USA esindajatekojas Ukraina-teemalise abipaketi hääletust pidurdanud spiiker Mike Johnson lubas eelmisel nädalal kolleegidele, et aeg on teemaga edasi liikuda. Eri väljaannete teatel on Johnson lubanud nii Ukrainat toetavatele lobistidele kui ka teistele rahvaesindajatele, et ei kavatse ukrainlasi saatuse hooleks jätta. Esindajatekoja väliskomitee vabariiklasest juht Michael McCaul ütles pühapäeval, et ilmselt paneb Johnson paketi hääletusele vahetult pärast kongressi lihavõttepuhkust, mis lõpeb 8. aprillil. „Ta mõistab riigi julgeolekut ja saab aru, kui oluline see on,“ märkis McCaul.