Mait Palts: õpime jälle annetama - ärme lase Slava Ukraini juhtumil meie väärtusi mõjutada

Kuna annetusi koguval organisatsioonil ei ole enamasti auditi läbiviimiseks ettenähtud mahus müügitulu, varasid ega töötajaid, siis seda praegu tegema ei pea. Ning kui organisatsioon „kiires tööhoos“ auditit ei tee ning annab teada, et kõik on korras, siis peame seda uskuma. Muidugi on organisatsioone, kes seda teevad, andes selge signaali, et oma tegevustes ollakse korrektsed ja läbipaistvad. Rääkimata sellest, et ka nõutud aruanded on esitatud ja maksud tasutud.