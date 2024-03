FAKTIKONTROLL | Kanada ei plaani rakendada sotsiaalse krediidi süsteemi

“Teisisõnu on eesmärk hinnata midagi enamat kui lihtsalt kellegi krediidiskoori, et otsustada, kas ta on väärt osalema globalistide poolt käivitatavas uues globaalses majanduses,” kirjutab portaal.

Vanglaplaneedi artikkel on kopeeritud ja tõlgitud portaalist Natural News, mille väiteid on Faktikontroll varem ümber lükanud . The Exposé, Natural News ja Citizens News on sama võrgustiku portaalid, mis levitavad (meditsiini)valeinfot, pseudoteadust ja paremäärmuslikke vaateid.