Nii kirjud vikerkaare-koalitsioonid ei saa kunagi olema väga stabiilsed. Uuelt linnapealt nõuab see väga suuri poliitilisi oskusi, et seda võimuliitu koos hoida. Suur oht on, et reaalse muutuste teostamise asemel linnas läheb peamine tähelepanu omavahelistele hõõrdumistele ja tülidele.