Mitu Venemaa ohvitseri kirjutab, et strateegilises plaanis on sõda jõudnud tupikusse. Olemasolevate jõududega ei ole reaalne seatud strateegilisi eesmärke saavutada.

Olukord rinnetel. Ukraina armee 93. brigaadi sõjaväelase info kohaselt on ootamatult lahinguväljal kaarte seganud ilm, mis on praeguse aja kohta väga soe ja seega on maapind kiirelt kuivanud. See võimaldab Venemaa armeel oodatust palju varem soomustehnika abil rünnakutele minna.