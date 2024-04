SÕJARAPORT | Rainer Saks: laskemoona ja F-16 hävitajate Ukrainasse jõudmise hirmus üritavad venelased praegu võimalikult palju edeneda

Viimastel päevadel on Vene armee oma rünnakutes arvukamalt raskemat soomustehnikat kasutanud. Seda seostatakse osaliselt ka mõnda aega püsinud sooja ja kuiva ilmaga. Nüüd on ilmunud järjest visuaalseid kinnitusi Vene armee väga suurte soomustehnika kaotuste kohta eri rünnakukoridorides kõigis rindelõikudes. Sellest tulenevalt tekib mulje, et kuna Venemaa juhid jutlustavad juba mitu kuud Ukraina laskemoona suurest defitsiidist, ei pruugi suuremate soomuskolonnide pealetungikatsed olla ainult ilmastiku soodustavast mõjust põhjustatud aktsioon.