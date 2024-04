See nädal pakkus neisse abstraktsevõitu kaalutlustesse tugeva annuse külma reaalsust. Äsja tehti avalikuks, et 700 000 inimese jagatud andmed on jõudnud Apotheka apteegiketi ja Pet City lemmikloomapoe süsteeme hallanud Allium UPI andmebaasist kurikaelte kätte. Heas usus oma andmed andnud kliendid võivad õigusega tunda end alt veetuna.