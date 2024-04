RAAMATUBLOGI | Oskar Lutsu „Tagahoovis“ 90. Kas miskit on aastatega muutunud?

No kuidas sa jätad lugemata Oskar LuTsu surematu teose „Tagahoovis“? Kohe tuleb lisaks loetule meelde film ja teatrietendus ja tegelased ja... Ühesõnaga nostalgia. Ent kuidas on tagahoovi piiluda nüüd, kui Eesti pind ja õhk on taas vabad ja Euroopas ja vaat, et viie rikkama riigi hulgas, kui uskuda kunagisi valimislubadusi?

* Kui viimaks aastad möödusid ja esimene joovastus iseseisva riigi üle kadus ning asendus kaine pilguga, siis suutsime märgata jälle seda, et tagahoovid pole ka uues vabariigis mitte kuhugi kadunud, nagu pole kadunud ka sealsed asukad: see räämas karvaste ja suleliste kogukond, kelle elu Luts paberile on püüdnud. Kõik tuleb nii tuttav ette! On töötus ja on joomarlus, on vaesus ja on harimatus. On sallimatus endast erineva, endast parema vastu, on kadedus, on ahnus ja kõik teised surmapatud. On suur ja võimas lollus, mis tihti mõjub ülimalt koomiliselt. Ja on kehva inimese meeleheitlik püüd parema ja ilusama elu poole, tihti lootusetu, kuid vahel harva siiski ka edukas.