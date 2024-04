JUHTKIRI | Eesti peab tegema kõike: makse tõstma, kärpima ja laenu võtma

Eesti majandus on kahjuks nii kehvas seisus, et meil on järel vaid halvad valikud. Uus valitsus on juba makse tõstnud ja õhus on veel teisigi ideid. Mai alguses esitab rahandusminister Mart Võrklaev valitsusele kärpekava, mille puhul on räägitud kuni miljardilisest august, mida on vaja lappida kärbete, maksude või laenuga. Võrklaev tahabki sellest 400 miljonit eurot uue laenu abil lahendada. Ja kindral Martin Herem küsib kaitsekulutusteks u 750 miljonit lisaeurot.