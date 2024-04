ARVUSTUS | Raamat, mis võiks jõuda ka Guy Ritchie’ lauale. Tankleri teine romaan on ootamatult tempokas sõit

Ent kasseti leidmisega seotud sekeldused on vaid üks osa raamjutustusena kulgevast romaanist. Ibrahimiga samas universumis toimetab nimelt ka politseiuurija Esther, kes asub kassetiga seotud väljapressimise juhtumi ettekäändel uurima, kuidas on üldse võimalik, et Elvise hääl George Michaeli lugu laulab, ning jõuab väga huvitavate lahendusteni.