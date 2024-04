Siseminister Lauri Läänemets nõuab, et Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik peab ennast Venemaast lahti siduma. Kirikuringkonnad on nõudmise vastu võtnud pehmelt öeldes skepsisega. Läänemets loodab siiski, et kirik lõikab ise läbi sidemed Moskvaga.