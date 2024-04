FAKTIKONTROLL | COVID-19 vastase vaktsiini väljatöötamine ei alanud enne pandeemiat

BioNTech on seda reportersüsteemi kasutanud näitamaks, et liposoomis organismi viidud mRNA suudab toimida ehk valku toota. “Ehk siis lutsiferaasi mRNA on liposoomi jaoks justkui testkoorem enne, kui selle asemele pannakse mõnda muud valku kodeeriv mRNA,” selgitas Säälik.

“Seega pole mingit põhjust oletada, et BioNTechi katsed, mis on tehtud lutsiferaasi mRNA-ga, on toimunud just koroonaviiruse vaktsiini väljatöötamist silmas pidades. Need katsed näitavad lihtsalt, et liposoom suudab mRNA rakku viia, nii et sellel oleva info põhjal valku toodetakse,” lisas Säälik lõpetuseks.