Meenutame, et näiteks seni pärinesid Aivar Riisalu Mustamäe linnaruumi puudutavad mõtted jõmm Igor Kravtšenkolt, kes sai kurikuulsaks riigikogu ees hiiglasliku maasturiga inimesele meelega otsa sõitmise tõttu. Oli teada, et Isamaa arusaamad erinevad teistest, kuid nii järsk kukkumine ja madalale langemine on siiski šokeeriv. Transpordiala abilinnapea ametisse määrasid nad kravtšenkolikult inimese, kel pole selleks ühtegi eeldust.